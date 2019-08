Milano, rapinato reagisce e viene accoltellato

Rapina e tentato omicidio a Milano, in zona stazione Centrale, dove un uomo di 26 anni è stato prima derubato del telefono e subito dopo accoltellato dal suo rapinatore. Tre le pugnalate inferte, in risposta alla sua reazione. La vittima infatti avrebbe tentato di riprendersi il cellulare. Le Forze dell’ordine sono alla ricerca del rapinatore, forse un centroafricano. Secondo quanto riportato da milanotoday.it, il fatto sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì 13 agosto, verso le 23, in zona stazione Centrale, a Milano. Qui un 26enne di origine libica sarebbe stato aggredito e derubato del cellulare.

Secondo quanto raccontato dal 26enne agli agenti della Polizia, un uomo, forse un extracomunitario di origini africane, lo avrebbe avvicinato e scippato del telefono. Quando la vittima si è accorta di quanto stava avvenendo, ha cercato di reagire al furto seguendo il ladro. Il rapinatore si sarebbe girato all’improvviso impugnando un coltello e colpendolo tre volte, due alla spalla destra e una al fianco.

Il libico è stato poi soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo a bordo di un’ambulanza. Data la gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Fatebenefratelli. E’ ora ricoverato nella struttura ospedaliera. Le sue condizioni sono preoccupanti ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sarebbe stata la vittima a descrivere il rapinatore. Le Forze dell’ordine sono adesso sulle tracce dell’aggressore.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?