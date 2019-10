Milano, rapine in banche per un milione di euro. Arrestati

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, martedì hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere di cinque soggetti. Si tratterebbe dei componenti di una banda criminale, tutti di origine partenopea. Nei mesi tra marzo e maggio del 2018, gli indagati avrebbero messo a punto due rapine in altrettante banche del capoluogo lombardo.

Le filiali colpite dai cinque sono quella della Banca Popolare di Milano di piazzale Accursio e quella della Banca Popolare di Sondrio, in via Lessona. Il bottino sarebbe stato quantificato in circa un milione di euro. La banda sarebbe stata in procinto di compiere una terza rapina, questa volta in una banca a Novara. Secondo quanto ricostruito la tecnica era sempre la stessa.

Prima di tutto i rapinatori cercavano un ingresso secondario della filale. In seguito segavano le grate di protezione e, una volta rimossi gli infissi, entravano nell’istituto di credito. Dopo aver agguantato il bottino, scappavano a bordo di una Fiat Uno. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal Giudice per le indagini preliminari Teresa de Pascale. Sono stati accusati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di rapine.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?