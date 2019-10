Rissa a Chinatown: ragazzo preso a bottigliate

Violenta aggressione nella notte a Milano, nel quartiere di Chinatown dove un 18enne italiano è stato assalito e preso a bottigliate da un gruppo di ragazzi. La vittima si trova in gravi condizioni all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da milanotoday, il giovane sarebbe stato in compagnia di alcuni amici. Insieme sarebbero passati davanti a un locale gestito da asiatici, nel quartiere Chinatown di Milano. Per qualche motivo ancora sconosciuto, forse uno sguardo di troppo o un insulto, i due gruppi si sarebbero scambiati qualche parola sopra le righe.

Il 18enne si sarebbe poi allontanato, ma dopo pochi metri, lui e i suoi amici sarebbero stati raggiunti da un branco di circa otto persone. Questo almeno quanto raccontato da alcuni testimoni presenti. Ad avere la peggio l’italiano che sarebbe stato colpito a bottigliate mentre si trovava all’interno di un ristorante vietnamita. Anche alcuni clienti del locale sarebbero rimasti feriti durante la colluttazione.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e alcune ambulanze del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, mentre altri feriti sono stati medicati sul posto. La vittima del violento pestaggio non sarebbe comunque in pericolo di vita. I poliziotti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della rissa.

