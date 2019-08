Milano, ruba un diamante e riesce a truffare gioielleria e banca

Un furto da 52mila euro ai danni di una nota gioielleria di Milano e una tentata truffa ad una banca con un assegno scoperto: un napoletano, aiutato da alcuni complici, ha tentato di pagare con un assegno scoperto un diamante. L'uomo si stava portando a casa il prezioso quando è stato arrestato dalla polizia proprio mentre stava salendo sul treno che lo avrebbe riportato a Napoli, la sua città.

Le forze dell'ordine sono state allertate grazie alla scaltrezza del direttore di banca che raggiunto da un complice del napoletano inizialmente aveva accettato il titolo e gli aveva elargito la somma per poter comprare il gioiello. Successivamente però, da ricerche approfondite si è accorto che quell'assegno stampato da una filiale di una banca cooperativa del sud era in realtà scoperto. Sul Napoli Today si legge quindi che ha immediatamente chiamato la polizia che ha fatto in tempo ad arrestare l'uomo proprio mentre questi stava salendo sul treno che lo avrebbe riportato, insieme al costosissimo gioiello, nella sua Napoli.

Ora è caccia ai complici visto che il raggiro è stato compiuto da più persone e non solo da una. L'uomo sarà ascoltato dagli inquirenti per riuscire ad acciuffare gli altri truffatori.