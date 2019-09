Milano, rubano alcolici e rompono gamba a guardia: fermati cingalesi

Un vigilante di 50 anni è rimasto seriamente ferito nel tentativo di impedire un furto alla Esselunga di Famagosta (Milano).

L'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì, come riportato dai quotidiani locali, e si è concluso col fermo dei due responsabili di 19 e 20 anni, entrambi cingalesi.

I giovani, regolari nel nostro Paese oltre che incensurati, hanno raggiunto il supermercato intorno alle ore 17 e poi iniziato ad aggirarsi tra le corsie alla ricerca di qualcosa di specifico, ovvero delle bottiglie di superalcolici.

Dopo averne arraffate 8 ed aver tentato goffamente di nasconderle, i due stranieri hanno accelerato il passo per raggiungere l'uscita, ma senza passare prima dalle casse per pagare. Il tentativo di furto non si è concluso tuttavia come i due avevano pianificato, dato che su di loro si è concentrata l'attenzione di un addetto alla sicurezza.

Quest'ultimo, un 50enne di nazionalità algerina, li ha bloccati prima che abbandonassero la struttura con la refurtiva, ma la loro reazione è stata violenta quanto improvvisa. I cingalesi si sono scagliati contro l'uomo, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandogli una frattura al femore.

Immediato l'intervento degli uomini della questura di Milano, che hanno tratto in arresto i responsabili. La guardia è invece stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Gaetano Pini dai sanitari del 118, per ricevere le cure del caso.

