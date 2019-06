Milano, spara contro un pullman della Atm

I colpi di pistola, tutti a salve, sono stati scaricati contro un pullman della Atm di Milano da un ragazzo di 21 anni che inizialmente aveva fatto perdere le sue tracce. In tutto dieci colpi sparati intorno alle ore 19:30 contro un pullman della linea 76 che si trovava al civico 66 di via Quinto Romano. Gli investigatori fin da subito hanno detto che non si tratta di un gesto terroristico o di intimidazione quanto del gesto di uno squilibrato. I colpi sono stati esplosi dalla riproduzione di una Glock. Da una perquisizione successiva in casa del 21enne è emerso che lo stesso aveva tra le varie riproduzioni di armi da fuoco funzionanti anche coltellini svizzeri e una scacciacani. Si è giustificato dicendo che aveva litigato con alcuni amici e che quindi " Covava rabbia già da qualche giorno ".

Attimi di tensione e terrore a bordo del mezzo Atm che in quel momento aveva parecchi passeggeri. L'autista, non appena ha sentito i colpi, ha immediatamente avvertito il 112 e arrestato il bus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente che hanno battutto zona Baggio e dopo una mirata indagine hanno rintracciato l'autore del folle gesto. Le cartucce, tutte a salve, non hanno creato gravi danni ma hanno spaventato chi in quel momento si trovava sul bus della linea 76.