Milano, spruzzato spray al peperoncino in metro: coinvolte 10 persone

Improvvisamente, qualcuno ha estratto dello spray al peperoncino e lo ha spruzzato all'interno della metropolitana. È accaduto in queste ore, sui treni delle linee Atm, di Milano. Il fatto si è verificato nella stazione della linea M2, quella conosciuta come verde, all'altezza della fermata Cimiano. Un gruppo di persone ha accusato subito alcuni problemi respiratori e dieci passeggeri, tra cui alcuni minori, sono stati visitati sul luogo del fatto dai sanitari del 118, allertati subito dopo la diffusione della sostanza urticante negli ambienti della stazione.

Per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale e restano ancora da chiarire le dinamiche della vicenda. Per il momento, infatti, non sono ancora stati individuati i responsabili del gesto, né si sa se si sia trattato di un incidente o di un'azione mirata. Secondo le prime ricostruzioni, lo spray urticante sarebbe stato utilizzato ai tornelli. In base a quanto riportato da Il fatto quotidiano, l'episodio si sarebbe verificato poco prima delle 15 e Atm avrebbe chiuso la stazione di Cimiano fino alle 15.25, consentendo comunque il transito dei treni all'interno della stazione coinvolta. Al caso sta lavorando la polizia, che visionerà i filmati delle telecamere nel tentativo di individuare il responsabile del gesto, che avrebbe potuto scatenare il panico come accaduto in altre circostanze.