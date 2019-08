Milano, straniero aggredisce una donna con coccio di vetro

Paura per le strade di Milano, dove una donna è stata aggredita da uno straniero mediante un coccio di vetro. L'episodio si è verificato in pieno centro, precisamente in largo la Foppa, verso le ore 12: qui la 64enne è stata colpita alle spalle da un oggetto tagliente. Attualmente è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Secondo le testimonianze fornite dai presenti, la vittima aveva appena terminato di fare la spesa e stava tornando a casa; il malavitoso - una volta spaccata la bottiglia - l'ha colpita dopo aver tentato di scipparle la borsa.

L'episodio

Stando a quanto appreso e riportato da MilanoToday, l'uomo l'avrebbe prima strattonata a terra e poi resa vittima di violentissimi fendenti al collo, a un polso e alla spalla. A bloccare l'aggressore è stato inizialmente un romano di 45 anni che si stava dirigendo alla stazione Garibaldi per prendere il treno; successivamente un gruppo di passanti ha provveduto a circondare l'assalitore prima che venisse preso in carico dalla polizia.

Un giovane italiano, un turista polacco, una turista olandese e una 36enne russa si sono presi cura della donna che perdeva molto sangue; sul posto sono giunte prontamente alcune squadre dell'ambulanza e un'auto medica. Il cittadino straniero è stato arrestato.

Sulla vicenda è intervenuta Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega: " L'aggressione cruenta in Largo La Foppa ai danni di una povera signora rappresenta l'apice di una lunga serie di pesanti fatti di cronaca con protagonisti degli stranieri. Anche in questo caso l'aggressore è un extracomunitario; l'episodio è inoltre successo in una zona molto centrale a dimostrazione che ormai tutti i quartieri della città sono insicuri ".

L'eurodeputata ha poi aggiunto: " Non sorprende, purtroppo, questa situazione visto che Milano è in testa a tutte le classifiche sui reati. Solo la sinistra continua a negare questa realtà di insicurezza, degrado e delinquenza. Di fronte alle richieste di maggior tutela avanzate dai cittadini, rispondono sempre parlando di percezione o semplicemente negando i problemi. Non è nascondendo il problema insicurezza che si risponde in maniera adeguata alle esigenze dei milanesi. Il sindaco Sala continua a sottovalutare i pericoli che soprattutto le donne vivono ogni giorno. Non è accettabile che una signora possa rischiare di perdere la vita uscendo da una panetteria in pieno centro. Ringrazio i passanti intervenuti e le forze dell'ordine accorse per fermare questo delinquente. La mia solidarietà va a questa donna, vittima di una violenza folle ".

