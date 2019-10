Milano, studentessa muore precipitando nella tromba delle scale

A Milano una ragazza ha perso la vita precipitando nella tromba delle scale di un palazzo in via Bellezza, zona di Porta Romana. La vittima avrebbe fatto un volo dal quinto piano. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita, è morta poco dopo, a causa delle gravi lesioni riportate durante la caduta. La tragedia sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri, sabato 19 ottobre, verso le 23,30. La giovane, per motivi ancora da chiarire, sarebbe caduta per decine di metri.

Sul posto, allertati dai condomini, i soccorritori del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza e un’automedica, Quando il personale sanitario è giunto, la situazione è apparsa fin da subito tragica e le condizioni della vittima erano drammatiche. La ragazza è infatti morta poco dopo. La polizia scientifica e gli agenti della Questura di Milano si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso e ascoltare i presenti. L’appartamento dove risiedeva la 21enne sarebbe stato perquisito, e nella sua camera sarebbero state trovate alcune confezioni di farmaci contro gli attacchi di panico.

Al momento non viene esclusa nessuna pista, neanche quella del suicidio. Ascoltata anche la coinquilina che avrebbe raccontato agli inquirenti di aver trascorso la serata con l’amica. Si sarebbero poi separate e ognuna sarebbe rincasata a orari differenti. La coinquilina, già rientrata, avrebbe in seguito sentito rincasare la studentessa, uscita però nuovamente verso le 23,30, l’ora probabile della morte.

