Trasportava i migranti in Francia dall'Italia: arrestato

Un normale accertamento a Milano, alla stazione di Rogoredo, e gli agenti della Polfer si sono ritrovati davanti un uomo sul quale pendeva una custodia di ordinanza cautelare in carcere. Il mandato era stato emanato dal tribunale di Imperia, si legge sul Milano Today, ed è stato subito arrestato dagli agenti. L'uomo era ricercato per "violazione delle norme previste in materia di immigrazione", infatti ha illegalmente provocato l'ingresso in territorio francese a circa 20-25 cittadini extra-communitari. Il tutto attraverso la frontiera di Ventimiglia, su pagamento di circa 300 euro per ogni immigrato.

L'attraversamento della frontiera avveniva attraverso un furgone con l'aiuto di altri complici. Alcune volte, nonostante il pagamento della somma pattuita, gli extracomunitari non riuscivano a passare il confine. Un episodio in cui un extracomunitario aveva pagato 300 euro ma non aveva era stato fatto salire sul mini van a causa della mancanza di posto, in quel caso lo straniero aveva provato a lamentarsi ed era stato brutalmente picchiato. Ora è stato arrestato, per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.