Milano, turiste denunciano per molestie chi le ospita

Due giovani turiste francesi in vacanza a Milano hanno sporto una denuncia per molestia sessuale nei confronti dell’uomo che le ha ospitate. Si sono rivolte alla polizia per denunciare la violenza subita. Le ragazze dormivano nella casa gratuitamente, trovata per mezzo di un sito che offre alloggi in giro per il mondo. Le turiste avevano deciso di vedere Milano e, forse per risparmiare qualche euro, hanno deciso di consultare il sito internet “CouchSurfing”.

Questa piattaforma offre la possibilità di contattare i proprietari di case in giro per il mondo e chiedere loro un alloggio gratuito, per poter dormire in un letto o su un divano senza pagare un euro. In questo modo i tre, le francesi e l’ospitante, si sono conosciuti. Le ragazze hanno raccontato agli agenti di essere arrivate a Milano e di aver dormito nella casa dell’uomo per qualche notte. Ieri mattina però, martedì 20 agosto, l’uomo sarebbe entrato nella loro stanza mentre dormivano e le avrebbe molestate sessualmente.

Soprattutto una delle due francesine sarebbe stata presa di mira dal presunto molestatore. La ragazza sarebbe comunque riuscita a difendersi facendolo desistere. Al momento non sono state fornite né le generalità, né l’indirizzo dell’uomo. Il fatto è stato anche segnalato alla Procura.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?