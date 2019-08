Milano, uomo si barrica armato e minaccia: "Faccio saltare tutto"

"Adesso faccio saltare tutto il palazzo" . Un uomo si è barricato in casa armato e, dopo aver allontanato i propri genitori puntandogli contro un coltello, è uscito sul balcone, minacciando di fare esplodere il condominio. La vicenda in largo Rio de Janeiro, in zona Città Studi, a Milano, dove la persona responsabile del gesto è stato fermato grazie all’intervento dei carabinieri.

Una mattinata di paura nell'edificio e in strada, scaturita da un litigio – pare essere l’ennesimo – tra il 39enne e i suoi genitori. L'uomo si trova agli arresti domiciliari in seguito a una condanna di stalking nei confronti dell'ex fidanzata, come riportato da MilanoToday.

Dopo aver cacciato la madre e il padre dell'appartamento, si è messo in piedi sul balcone, al terzo piano, dicendo di essere pronto ad aprire il gas per provocare lo scoppio, a meno che fosse riuscito a parlare con i suoi avvocati, convinto di stare scontando una pena ingiusta.

Sfruttando un suo attimo di distrazione, gli agenti in campo sono riusciti a placcarlo, allontanandolo dal davanzale.