Milano, usano le bambine per rubare. Arrestata intera famiglia

Una intera famiglia di peruviani è finita in manette a Milano. Tre donne hanno cercato di rubare in un grande magazzino e nascondere la merce trafugata tra gli oggetti delle bambine che le accompagnavano. Il fatto è stato raccontato da milanotoday. Secondo quanto riportato, mamma, zia e nonna di due minorenni, verso le 19,30 di giovedì 12 settembre, sarebbero entrate in un negozio in corso Buenos Aires, nota via dello shopping milanese, per rubare. Le tre erano accompagnate da due bimbe, usate proprio per non destare sospetti e per nascondere la merce sottratta.

Tutto questo non è però bastato per passare inosservate. I loro traffici infatti hanno attirato l’attenzione delle guardie e dei dipendenti presenti nel grande magazzino. Quando hanno cercato di uscire senza pagare, sono state immediatamente bloccate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano. Durante i controlli la bambina più grande ha cercato di allontanarsi e abbandonare il suo zainetto sulla strada.

La sicurezza si è però accorta di quanto stava accadendo e ha fermato la piccola riportandola dai parenti. Lo zaino in questione, rubato, era zeppo di articoli, come rossetti, cosmetici, perfino un paio di scarpe. Anche il passeggino della seconda bambina era stato usato come contenitore e nascondiglio di altra merce sottratta dagli scaffali. Le tre donne sono state arrestate e questa mattina giudicate per direttissima. Le bambine invece sono state accompagnate in una comunità.

