Un mondo di clorofilla tutto da esplorare: gite, mostre e incontri

Diana Alfieri

Il mondo degli orti, a volte - e neanche tanto di rado - è un mondo di piccoli grandi tesori. Complice il bel tempo e ricchezza di «offerte», questo settembre è un bel periodo per visitarlo. Stiamo parlando degli orti botanici della Lombardia, pronti ad accogliere chi non vuole ancora abbandonare l'estate e le gite, che desidera altre esperienze a contatto con la natura. A questo proposito, si può contare su un ricco cartellone di appuntamenti per tutto il mese. E così, con questo presupposto, l'Orto botanico di Bergamo «Lorenzo Rota», gli Orti Botanici milanesi di Brera e Città Studi, l'Orto Botanico di Pavia, il Giardino Botanico «G.E Ghirardi» di Toscolano Maderno (Brescia) e Villa Carlotta Museo e Giardino Botanico a Tremezzina (Como), sono pronti a raccontare le bellezze autunnali della natura ai propri visitatori con visite guidate, mostre, incontri e laboratori. Gli appuntamenti in programma sono numerosi e in aggiornamento (approfondimenti: https://reteortibotanicilombardia.it). Ma partiamo dalla nostra città.

A Milano all'Orto Botanico Città Studi: qui c'è la mostra «Lombardia un tesoro di biodiversità», dedicata alle oltre 3.400 specie di vegetali presenti esclusivamente nel territorio lombardo. Dopo gli interventi l'effettiva apertura della mostra ricca di bellezze. L'Orto botanico di Brera accoglie l'autunno con un'apertura nel fine settimana, in programma domenica 6 ottobre dalle 10 alle 18.

Da Milano a Toscolano Maderno: qui l'Orto Botanico «G.E. Ghirardi» propone tutti i giovedì di settembre, dalle 9,30 alle 12,15, l'iniziativa «Aperitivi Biologici»: visite guidate all'Orto con focus sulle specie botaniche e degustazione di bibite biologiche. Visite guidate anche il sabato invece, dalle 9,30 alle 12,15, in occasione degli «Gli Appuntamenti Culturali all'Orto Botanico». E ancora.

In quel Bergamo fino al 29 settembre l'Orto Botanico «Lorenzo Rota» ospita la mostra fotografica «Sulle tracce di Pan» visitabile gratuitamente presso la Sala Viscontea di Bergamo Alta, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lasciandosi ispirare dalle fotografie esposte, l'Orto organizza, in collaborazione con kiwilab, tre laboratori di stampo artistico, rivolti ad adulti, bambini e ragazzi desiderosi di esplorare e sperimentare in modo creativo il paesaggio che ci circonda. Di più. In questo viaggio tra gli orti naturalistici eccoci arrivati a Tremezzina, in provincia di Como: visite guidate e un foliage da mozzafiato al Giardino Botanico di Villa Carlotta, aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30. Infine Pavia, dove anche il 26 settembre dalle 14 alle 17 riprendono i corsi di acquerello botanico all'Orto Botanico di Pavia, a cura di Daniela Passuello. Mentre domenica 29 settembre, alle 9,30 si inaugura l'esposizione «In Orto e nel Chiostro» dedicata alle antiche cultivar ortive ed agronomiche. L'Orto Botanico di Pavia è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 16,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12.