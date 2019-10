Mongolfiere, mostre d'auto e concerti Da sabato calendario di eventi no stop

Innanzitutto va precisato che nella giornata di domenica all'International Air Show - lo spettacolo della Pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori che si terrà a partire dalle 13.30 nel prato dell'aeroporto di Linate - si potrà partecipare gratuitamente. L'Aeronautica militare ci tiene in modo particolare a sottolinearlo. L'immensa area del prato sarà perciò tutta a disposizione del pubblico che, in piedi, potrà assistere allo show. E tra i mezzi della protezione civile e la zona dedicata alle forze armate ci saranno anche punti di ristoro (in realtà si tratta dell' Urban Lake Street Food Festival, che, con i suoi 70 food truck provenienti da tutta Europa, rappresenta il più grande street food festival mai realizzato in Europa) e naturalmente i servizi igienici.

Quella della MilanoLinateShow però sarà anche una due giorni di sport e divertimento patrocinata da Regione Lombardia che inizia con veri e propri eventi mozzafiato già da sabato(orari dalle 10 alle 23, chiusura cancelli 23.55) per un intero weekend di divertimento attraverso il quale Sea Milano Airports insieme a tutti gli sponsor - Fastweb, Banca Intesa, Mille Miglia, Airitaly e Game Stop, tanto per citarne alcuni - vuole rendere omaggio allo scalo cittadino prima della riapertura ufficiale prevista per il 27 ottobre. Quindi, oltre all'esibizione delle Frecce Tricolori di domenica, sono previsti spettacoli musicali, di cabaret, laboratori per bambini, aerei storici in mostra, esposizioni di aquiloni giganti, giri in mongolfiera e molto altro. Tutto all'interno di un'area recintata ricavata sempre all'interno del prato di Linate dove sono previsti 10mila600 posti in tribuna per assistere a tutti gli spettacoli in programma (biglietto giornaliero per l'accesso a tutti gli eventi: 20 euro; biglietto giornaliero che da accesso a tutti gli eventi e posto in tribuna: 40 euro).

Si parte perciò sabato quando, dalle 13.30 alle 17.30, si potrà assistere alle prove generali dello spettacolo dell'Air Show. Subito dopo toccherà ai comici di Zelig intrattenere i visitatori con un programma comico. Dalle 20 in avanti quindi il concerto dei Rockin'1000, la più grande rock band del mondo che in due ore di musica non stop ripercorreranno i brani iconici che hanno fatto la storia del rock con una edizione speciale di That's Live, mille musicisti e due ospiti d'eccezione: i Subsonica e Manuel Agnelli.

La domenica si apre con il Festival del Volo per bambini e famiglie. Dalle esposizioni di aquiloni giganti, ai laboratori dedicati ai bambini, dai viaggi in mongolfiera, al bubble football. Alle 12.30 il concerto di Cristina D'Avena per i suoi fans, giovani, famiglie e bambini. Ed ecco, a partire dalle 13.30 e per tre ore, l'evento clou del giorno, lo spettacolo dell'Air Show, durante il quale, per la prima volta in assoluto a Milano, gli spettatori potranno vedere anche il programma acrobatico completo della Pattuglia acrobatica nazionale, le nostre «Frecce Tricolori». Al termine quindi ancora i comici di Zelig.

PaFu