Monopattini abusivi Ma in città sono 10mila

Sono diecimila i monopattini che circolano in città. Tutti abusivamente. Dopo il clamore mediatico legato all'emanazione del Decreto ministeriale 229 del 4 giugno 2019, al momento la circolazione di monopattini, segway, hoverboard e monowheel che in termini tecnici vengono definiti «dispositivi per la micromobilità a populsione elettrica» continua a non essere autorizzata nei centri urbani, tranne che nelle aree pedonali o sui marciapiedi e «purché non arrechino intralcio e pericolo alla circolazione dei pedoni». Un centinaio le multe comminate a chi viene beccato sfrecciare per strada.