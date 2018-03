Da Montenapo in Riviera: auto senza tempo

Il Trofeo Superclassica ACI è la gara più antica d'Italia quella e da 22 al 24 marzo tornerà in pista percorrendo alcuni degli itinerari più affascinanti e tortuosi della penisola.

Tutto è pronto per il via alla gara che dopo le prove tecniche all'interno dell'Autodromo di Monza, nel giorno precedente alla partenza, vedrà le auto sfilare per le vie di Milano fino a raggiungere Piazza Castello, luogo dal quale partiranno il mattino successivo alla volta di Rapallo, tappa intermedia prima di raggiungere Sanremo e la Riviera dei Fiori. Al via oltre 70 vetture di grande prestigio e valore storico costruite tra il 1906 e il 1976. Tanti sono gli equipaggi stranieri, a conferma dell'importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto in gara, veterana tra le veterane sarà la Fiat 509S del 1926, guidata da S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, accompagnata da altri capolavori come la Maserati A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 1953 (della collezione Matteo Panini), una Bugatti Stelvio del 1939, un' Aston Martin DB2 e una DB4 rispettivamente del 1952 e 1960, un'Ermini 1100 Sport International del 1954. Concorrente storica e grande ritorno sarà la Fiat carrozzata Colli, che già nel lontano 1948 partecipò alla 12a edizione storica della gara. Il nuovo percorso, profondamente rivisitato rispetto alle ultime Rievocazioni, toccherà Lombardia, Piemonte e Liguria in un tragitto di oltre 600 chilometri e comprenderà più di 60 prove totali: 52 prove speciali e 6 prove di media (con rilevamenti intermedi).

La manifestazione prenderà il via giovedì 22 marzo 2018 con il ritrovo degli equipaggi presso l'Autodromo di Monza, dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto partiranno alla volta di Milano con un vero e proprio «defilè» nel cuore del Quadrilatero della moda, passando da via Montenapoleone fino ad arrivare all'ombra della Madonnina, e poi in Piazza Castello dove verranno ufficialmente presentate al pubblico.