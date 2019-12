Morta passeggera del bus Atm. Le immagini choc dell'incidente

L'incidente tra un mezzo Atm e uno dell'Amsa a Milano è finito in tragedia. È infatti morta la donna filippina di 49 anni che sabato mattina era rimasta coinvolta nell’incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti sulla circonvallazione a Milano. La donna era rimasta in coma. In una nota l’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, ha inviato le condoglianze alla famiglia: "Atm, nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore", si legge nel comunicato. Come è possibile vedere dalle immagini del video, l'urto è stato molto violento. Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Parallelamente, l'Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto. Dopo l'impatto almeno 12 persone hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale.

Ma per la donna che viaggiava sul bus non c'è stato nulla da fare. La vittima è entrata in coma già nella giornata di ieri. L'impatto che ha fatto sbalzare la 49enne oltre una delle portiere del filobus e l’ha poi fatta precipitare con la testa sull’asfalto. L'impatto è stato violentissimo. Da quanto emerge dal video di una telecamera presente sulla strada, l’autista dell’Amsa si muoveva perpendicolare rispetto al tragitto del filobus, diretto verso piazza Napoli. Dopo qualche metro, come si vede dalle immagini, ha impegnato la corsia centrale riservata ai mezzi pubblici, per raggiungere il lato opposto, e nel compiere la manovra ha impattato contro il filobus che aveva "saltato" il semaforo. E in queste ore sono in corso gli accertamenti sullo smartphone dell'autista per capire se dietro la distrazione possa esserci proprio l'uso del cellulare.