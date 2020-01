Mostre, maghi e motobefane istruzioni per l'anti-shopping

Il giorno che tutte le feste si porta via inizia presto, alle 8.30 con una befana a cavallo di una roboante motocicletta a capo della 53esima Befana Benefica Motociclistica, classica manifestazione e percorso peri centauri. L'itinerario parte da corso Sempione, e prevede una sosta al Piccolo Cottolengo Don Orione, per terminare poi alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone: lo scopo del percorso è quello di portare regali e sorrisi agli ospiti dei due istituti. Tante le iniziative per i bambini in questa Epifania. All'Auditorium del Pio Albergo Trivulzio potranno incontrare la Befana in persona, che arriverà dopo il laboratorio creativo «Costruiamo la Befana», a cura del Museo Martinitt. La Befana non manca di fare tappa alla Biblioteca degli Alberi di Milano presso la Pista di Pattinaggio Gae Aulenti per chiudere il programma della Holiday Season: dalle 10,30 alle 12.10 vari appuntamenti per dei workshop di pattinaggio artistico per i più piccoli, che potranno divertirsi e pattinare con Valentina Marchei, milanese 5 volte campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio. In caso di pioggia l'evento verrà annullato. Al pomeriggio, dalle 16.30, sempre alla Pista di Pattinaggio di Gae Aulenti l'appuntamento è con «Bam On Ice», lo spettacolo volteggiante sui pattini con artisti del pattinaggio e i bambini della A.S.D. Accademia del Ghiaccio di San Donato Milanese. Dalle 18, e poi alle 19, alle 20 e alle 21.30 tutti in Darsena per l'ultimo appuntamento della stagione invernale con lo show di acqua e luci. In occasione della festività dell'Epifania l'atmosfera sarà arricchita da giochi pirotecnici. Fuoriporta, invece, appuntamento alla Cascina Guzzafame di Gaggiano, sul Naviglio Grande. Qui si festeggia l'arrivo della Befana con una festa a tema fra i porticati, tra giochi e di dolci, dalle 15. L'ultimo giorno di festa riserva anche un tuffo nel cinema d'autore. La Fondazione Cineteca Italiana ha organizzato presso il MIC-Museo Interattivo del Cinema, in viale Fulvio Testi 121, un concerto-evento con la proiezione della versione restaurata del film Fragment of an Empire del regista sovietico Fridrikh Ermler, con accompagnamento musicale dal vivo a cura del musicista e compositore jazz Antonio Zambrini. A seguire si terrà l'estrazione della Lotteria della Cineteca, indetta con lo scopo di salvaguardare i capolavori conservati nei suoi archivi (www.cinetecamilano.it).

Per gli appassionati d'arte, sarà anche oggi un giorno di grandi mostre, con l'imbarazzo della scelta, anche se l'epicentro resta Palazzo Reale con le grandi esposizioni di Giorgio De Chirico, gli impressionisti dal Guggenheim e l'antologica su De Pisis. A poche centinaia di metri, invece, continua il successo per l'Adorazione dei Magi del Perugino in Sala Alessi a Palazzo Marino, anche se saranno molti a scegliere le Gallerie d'Italia, apertissime con la grande mostra su Canova-Thorvaldsen. Per chi sceglie il teatro, invece, al Manzoni, dove ancora solo per oggi, ore 15.30, si svolge il Festival della Magia che giunge alla sua V edizione sempre sotto l'egida incantata d Raul Cremona, il mago ideatore e padrone di casa di questo show, che, insieme alla sua ormai collaudata spalla, il comico Felipe, ancora una volta calcherà il palcoscenico del Manzoni con un cast d'eccezione proveniente da tutto il mondo.