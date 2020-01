Muore benzinaio ferito da folle: era in coma da cinque anni

È morto ieri, dopo cinque anni e sette mesi di coma, Francesco Saponara, benzinaio 60enne accoltellato nel giugno 2014 dall'allora 34enne Davide Frigatti (nella foto, ndr), mentre lavorava nel suo distributore di benzina a Sesto San Giovanni. Frigatti, in preda a un delirio psicotico mistico-religioso, quel giorno aggredì anche il titolare di un autolavaggio, Franco Mercadante, uccidendolo sul colpo e Dario Del Corso, un pensionato che stava passeggiando al Parco Nord, ferito in maniera più lieve. Bloccato dalla polizia, Frigatti era stato in seguito assolto dalla Corte d'Assise del tribunale di Monza per vizio totale di mente.

Davide Frigatti, allora residente a Cinisello Balsamo, quel giorno di sei anni fa, andò in taxi a Piacenza e, dopo essere stato dal barbiere, sequestrò un automobilista costringendolo, sotto la minaccia di un coltello, a guidare fino a Sesto San Giovanni. Una volta lì lo fece scendere dalla macchina e raggiunse il Parco Nord dove accoltellò Del Corso, pensionato di 68 anni, ripresosi dopo alcune settimane in ospedale. Quindi, dopo essersi recato a casa, Frigatti uscì nuovamente con gli abiti sporchi di sangue e con un coltello da cucina in mano. Venne così notato dal padre che chiamò subito la polizia. Il folle però nel frattempo riuscì a raggiungere il distributore di benzina di Sesto San Giovanni dove accoltellò Saponara, quindi l'autolavaggio di Franco Mercadante, 52 anni, ucciso con un fendente alla gola. La polizia bloccò l'assassino mentre delirava, nudo, vicino al Parco Nord.

I funerali di Francesco Saponara si svolgeranno lunedì alle 10 a Sesto, nella parrocchia di San Carlo, in via Boccaccio.