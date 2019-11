Music Week a Malpensa con Antonella Ruggiero e Baldan Bembo

Appuntamento con la musica leggera e con interpreti amatissimi dal pubblico all’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, con una doppia esibizione proposta da Sea che ha come protagonisti Antonella Ruggiero e Dario Baldan Bembo che si esibiscono al Terminal 1 martedì 19 novembre.

Performance che rafforzano il legame fra lo scalo e la città perchè fanno parte del cartellone della Milano Music Week, la settimana interamente dedicata al mondo musicale in programma da domani al 24 novembre con oltre 250 gli artisti provenienti da 33 diversi Paesi e 5 continenti, insieme ai maggiori protagonisti dell'industria musicale, che prevede citta 300 eventi in 90 location in città e sul territorio, tra cui quella di Malpensa.

Al Terminal 1 i passeggeri in partenza avranno così una piacevole sorpresa viaggiando fra “voci” e note nello scalo che rappresenta in maniera contemporanea e friendly il suo ruolo di "porta di Milano" sul mondo.

Antonella Ruggiero si esibisce con “Una voce una fisarmonica”, accompagnata alla fisarmonica da Renzo Ruggiero, alle 11.30 nell’area pubblica Food Court ai check-in. Dario Baldan Bembo alle 13.15 mette in scena “L’Aria e lo Spazio”, concerto solista al pianoforte nell’area imbarchi, presso il pianoforte Fazioli, al gate B55-58.