La musica di "Guerre Stellari" ora diventa un grande show

«Che la forza sia con te!». Domani sera nella sala di largo Mahler va in scena «Star Wars adventures!», musiche di John Williams eseguite dall'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi diretta da Simone Pedroni. È questo il sesto e ultimo appuntamento all'Auditorium della sua stagione estiva 2019.

Evento in cui si ripropone un concerto che aveva debuttato nella stagione 2014-15 e che ora viene rinnovato nella proposta, seguendo l'evoluzione della saga di fantascienza più amata della storia del cinema, diretta da George Lucas per la prima volta nel 1977 e giunta ormai all'ottavo episodio. Pedroni, pianista di fama internazionale qui si presenta nella veste di direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano e con un programma incentrato sulla grande musica di John Williams.

«Oggi tutte le maggiori orchestre includono nei loro programmi estratti dalle colonne sonore della saga di Star Wars - spiega il maestro Pedroni - ma laVerdi e io deteniamo tut'ora il primato della proposizione di queste musiche nella loro interezza, conferendo loro la giusta prospettiva emotivo-drammatica di racconto epico e di reale compiutezza espressiva».

Nel programma sono stati inclusi tre brani che verranno eseguiti in prima assoluta italiana: «The Adventures of Han», «The Rebellion is Reborn» e «Han Solo and the Princess». Qualche considerazione sulla pellicola.

Per numero di film, estensione temporale e influenza multigenerazionale, la saga di «Guerre Stellari» ha conquistato una posizione culturale di assoluto rilievo nella storia degli ultimi quarant'anni. Definita una «space opera», le musiche sono stato scritte da John Williams, «compositore versatile e profondo conoscitore sia del repertorio musicale cinematografico sia di quello concertistico - come spiega Emilio Audissino, autore di un libro dedicato al compositore - Williams si rifece allo stile della musica per film anni '30 e '40 Erich Wolfgang Korngold, Max Steiner, Miklós Rózsa; e alla musica colta a cavallo tra '800 e '900, autori come Richard Strauss, Wagner, Prokofiev, Stravinskij, Holst, Walton».

Al concerto assisterà anche un gruppo di cosplayers della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion italian Base, i due gruppi di costuming Star Wars internazionali ufficialmente riconosciuti da LucasFilm. Con i loro accuratissimi costumi, che riproducono in ogni dettaglio quelli di scena usati sui set dei film, saranno presenti nel gran finale del concerto e a disposizione del pubblico per le foto di rito prima del concerto e durante l'intervallo. Naturalmente, anche tra il pubblico, chi lo desidera può venire in Auditorium con i costumi e gli accessori ispirati a Star Wars, «e...che la Forza sia con voi».