La musica di Harry Potter suonata durante il film

Luca Pavanel

Due giorni di musica e immagini per tuffarsi nuovamente nelle pazze avventure del maghetto Harry Potter. Già, proprio così: oggi e domani infatti al Teatro degli Arcimboldi arriva un concerto tutto dedicato al personaggio, più precisamente alla «sua» colonna sonora. Titolo dello spettacolo, per «Harry Potter e il calice di fuoco», «The Harry Potter Film Concert Series». Così viene raccontato lo show per piccini ma anche grandi visto che si basa su un evento in sincrono in cui le note la fanno da padrone e le musiche sono degne di nota: «diretta da Timothy Henty, l'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà magiche partiture dal vivo durante la proiezione del film che sarà riprodotto in alta definizione su uno schermo di 12 metri». Uno spettacolo ultra-collaudato.

Il tour mondiale della «Harry Potter Film Concert Series» è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la «Pietra Filosofale» in concerto a giugno 2016, oltre 1,3 milioni di persone hanno apprezzato questa esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre 900 spettacoli in più di 48 paesi del mondo. Chi c'è dietro a tutto questo è presto detto, ovvero la «produzione». Per cominciare, le date italiane sono state curate da Marco Patrignani e Forum Music Village; i concerti di Milano godono anche del patrocinio del consolato britannico; quelli di Roma (il 28 e 29 dicembre) dell'ambasciata britannica in Italia.

Conquistando una nomination all'Oscar per la colonna sonora, la musica affascinante e magistrale composta da John Williams è diventata un celebre classico, evocando bellissimi leit-motive che accompagnano le avventure di Harry Potter e dei suoi amici nel loro magico viaggio. Del resto Williams è notoriamente un big della composizione per il cinema. Due note su di lui, per capire meglio, anzi per ricordare.

Ha lavorato parecchio per registi come Spielberg e Columbus ed è vincitore di cinque premi Oscar per la miglior colonna sonora. Tra i film che «musicato» «Star Wars», «Jurassic Park» e «Salvate il soldato Ryan» e, ovviamente, i film dedicati alla storia di Harry Potter . Insomma la «due giorni» si preanuncia come un'occasione per trascorrere un momento musicale non solo piacevole, ma anche di qualità.