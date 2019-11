Musica, Matteo Costanzo trionfa al WinFactor 2019

È Matteo Costanzo il vincitore, il talento più convincente, del contest WinFactor 2019 che ha messo in competizione artisti emergenti della scena musicale italiana. A lui, nella serata che si è svolta al Sisal Wincity Diaz di Milano, è stato consegnato il superpremio, ovvero una registrazione di un EP in uno studio professionale.

Alla finalissima hanno partecipato i vincitori delle tappe che di volta in volta hanno stabilito la selezione nei Sisal Wincity di Milano, Roma, Firenze e Catania in 4 serate con 16 cantanti in gara: Vergo, Giulio Wilson, Matteo Costanzo e Cinzia Gargano. Una sfida all’ultima nota approdata a Milano dove ogni artista vincitore di tappa si è esibito con due brani: una cover e un inedito. Ciascun artista vincitore di tappa, oltre alla soddisfazione di essere arrivato alla finalissima, si esibità nel Sisal Wincity della sua città in un concerto dedicato perché, ancora, il pubblico possa godere del suo talento.

A presentare la serata finale, duettare con i giudici e carpire qualche anticipazione, oltre che coordinare le performance degli artisti e coinvolgere il pubblico in sala, è stata l’affascinante Giorgia Rossi, una delle professioniste più apprezzate della televisione italiana. Nel dettaglio, il giudizio delle performance musicali è stato affidato alla giuria “tecnica” ccomposta da personaggi come Giampaolo Rosselli, Roberto Rossi e Francesco Rapetti Mogol. Ospite speciale Giuliano Palma accompagnato dalla sua band.

Nato a Roma nel 1992, Matteo Costanzo è compositore, cantante e produttore. Nel 2012 diventa assistente dei compositori Paolo Bonvino ed Emanuele Bossi. Nel 2013 partecipa come tastierista - chitarrista al tour della cantante Syria. Nel 2016 ricopre lo stesso ruolo nel Never again tour di Briga e comincia la sua carriera con la produzione del brano Killer di Wrongonyou, vincitore del Disco d'oro. Successivamente ricopre il ruolo di direttore artistico e produttore del disco Talento di Briga insieme al chitarrista Mario Romano, vincendo il Disco di platino con il singolo Baciami in collaborazione con Takagi e Ketra. Nel 2017-2018 diventa produttore dei dischi Pianeti e Peter Pan per Ultimo insieme ai Prod by Enemies, che diventerà Disco di platino, in particolare il singolo Cascare nei tuoi occhi che diventa doppio Disco di platino. Nel 2019 partecipa a XFactor arrivando ai live nel team di Fedez.