Natale in monopattino per i milanesi

(...) pattini potranno circolare in tutta la città nelle zone 30 ovvero nelle strade con velocità massima consentita di 30 chilometri orari, sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali ad un limite di 6 chilometri orari, quindi non sui marciapiedi. Il Comune sta cercando di estendere la circolazione anche nei viali dei parchi pubblici previa modifica al regolamento. Palazzo Marino pretende che monopattini e bici elettriche e scooter - dal 1 gennaio 2020 arriveranno solo scooter elettrici in sharing - siano parcheggiati negli appositi stalli che sono la bellezza di 32mila in tutta la città di cui 4300 nella Cerchia dei Navigli, fuori 3350 lungo le piste ciclabili, 6900 in corrispondenza delle fermate della metropolitana. Per rendere più stringente l'indicazione il bando del Comune impone alle società «che il noleggio inizi e si concluda negli stalli di sosta», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Così il sindaco ha dato precisa indicazione ai vigili di essere attenti a chi circola in monopattini e ebike.

Le società di sharing che partecipare al bando di gara del Comune, che sarà aggiornato mensilmente, dovranno investire 10 euro l'anno per mezzo (bici o monopattino) e 50 euro l'anno per mezzo (scooter) in comunicazione «responsabile» ovvero nel richiamo ai propri abbonati e utenti al rispetto delle regole del codice della strada, a un uso appunto responsabile dei monopattini e bici elettriche, al rispetto degli altri utenti della strada e alla sosta regolare. Così dovranno versare una cauzione di 25 euro per mezzo se si presenterà la necessità di ritirarli o rimuoverli dalle strade come avvenuto per le bici Ofo. Novità è anche il limite stabilito dall'amministrazione al numero dei mezzi in circolazione: le biciclette in sharing saranno 16mila, sulle attuali 8mila quelle già in circolazione della società Mobike, per i monopattini il «tetto» stabilito è di 2mila. L'avviso pubblico per le società sarà pubblicato verso la metà di ottobre, con lotti da 500 a 750 e nel mese di dicembre i monopattini con tutta probabilità torneranno a circolare.

Marta Bravi