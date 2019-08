Natale «pop», «romantico» e albero da un milione

Chiara Campo

Il «Milanese imbruttito» potrebbe costruirci uno sketch. Nello spirito bauscia del «portarsi avanti» che non fa mai male, la giunta ha approvato il 2 agosto - ultima seduta con il sindaco, prima della fuga a Formentera - le linee guida per il Natale 2019 e due avvisi pubblici, uno per l'albero in piazza Duomo e l'altro per l'allestimento in piazza Scala. E qui ci sono due belle sorprese: due maxi sponsor sarebbero pronti a investire, ma non potendo accettare un'offerta da privati senza gara, sulla base delle «proposte di sponsorizzazione tecnica spontanea» arrivate a Palazzo Marino sono lanciati ieri i bandi aperti a tutti, chiuderanno il 6 settembre. L'offerta per piazza Scala va un valore di 250mila euro, il soggetto privato propone di progettare e realizzare dal primo dicembre al 7 gennaio un'installazione illuminotecnica e attività d animazione per tutta la durata dell'iniziativa. Un progetto che ha un valore economico di 250mila euro più iva. E per il maxi albero in piazza Duomo, che sarà acceso il 6 dicembre - vigilia di Sant'Ambrogio - e spento il 6 gennaio, la proposta arrivata al Comune è di 975mila euro. Tra i criteri di valutazione fissati nel bando peraltro la giunta ha assegnato 25 punti su 100 a «originalità e qualità del format, contenuto artistico e creativo della proposta», 20 punti alla «valutazione scenografica complessiva della proposta», 10 alla «sostenibilità energetica complessiva e l'utilizzo di tecnologie innovative», 10 all'«attinenza al concept ideato dall'amministrazione».

E qui si arriva al cuore della delibera votata a inizio agosto, il «Progetto Christmas in Milano 2019» che guiderà la ricerca di sponsorizzazioni, collaborazioni, concessione di patrocini e contributi. La giunta ha suddiviso la città in quattro aree e assegnato a ciascuna un macro tema. Il «Natale della tradizione», legato si simboli natalizi, si svolgerà lungo l'asse tra via Dante e piazza San Babila coinvolgendo piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, piazza Scala e via Mercanti. Il «Natale fiabesco», dedicato al mondo delle favole e della fantasia, si concentrerà sull'area del Castello Sforzesco, piazza Cairoli e zone circostanti. Il Natale «pop», capace - come recita la delibera - di «unire i concetti di popolare e contemporaneo» si svolgerà nei quartieri dei grattacieli, piazza Gae Aulenti e Citylife e, per chiudere, il «Natale romantico», legato al tema dell'acqua, «sentimentale e avvolgente», nell'area dei Navigli, Darsena e piazza XXIV Maggio.