Natale da record col panettone più grande del mondo

Milano da record con il «Panettone più grande del mondo» (certificato per l'occasione dal Guinness World Records) del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac, la scuola di formazione di Confcommercio Milano, Davide Comaschi, oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano. Un dolce dai grandi numeri: 332,2 kg di peso, un diametro di 115 cm e un'altezza di un metro e mezzo. Il primato è stato raggiunto dopo 100 ore di lavorazione, con un team di sei professionisti della Chocolate Academy Center che hanno usato 49.500 gr di farina, 37.800 gr di burro, 25.200 gr di zucchero, 25.000 gr di cioccolato fondente, 22.500 gr di uvetta, 18.000 gr di tuorli, 15.000 gr di panna. La cerimonia di svelatura, in collaborazione con Confcommercio Milano, si è svolta in Galleria. Al termine, il panettone è stato tagliato e distribuito al pubblico dagli studenti del Capac.