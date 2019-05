Nei bistrot-libreria un menù salutare con i medici del CDI

Michele Vanossi

Ce lo sentiamo ripetere tanto, anche troppo: «Il benessere inizia a tavola». La risposta a questo tipo di esigenza, è arrivata molto recentemente dai punti Bistrot Libreria Red (ideati dal Gruppo Feltrinelli e sviluppati con Cirfood attraverso la joint venture paritetica Fc Retail) di piazza Gae Aulenti, Brera, CityLife, viale Sabotino e Scalo Milano. Nei loro menu si evince la possibilità di degustare il «piatto bilanciato». Per essere denominato tale, secondo l'Harvard School and Public Health deve contenere in giusta proporzione vegetali, carboidrati, proteine e grassi. Creato in collaborazione con il CDI cambia (a livello di ingredienti) a seconda della stagione. L'iniziativa denominata «Wish Wellness is Happiness» è una combinazione di ingredienti ricchi di principi nutritivi completi, gustosi, salutari e appropriati al periodo dell'anno. Viviana Vecchio, biologa nutrizionista del CDI ci suggerisce l'esempio pratico e corretto di una sana combinazione alimentare; l'abbinamento della quinoa con le lenticchie. Il risultato è un piatto a basso indice glicemico ricco di ferro e di vitamina C. Lo chef Mauro Civiero commenta: «Il piatto bilanciato progettato da Red e CDI mi ha permesso di concentrarmi su un approccio di cucina che valorizza in primis il prodotto». Le proposte al momento disponibili sono due: primaverile (senza glutine - vegetariano) e quello che sfida il cambio di stagione.