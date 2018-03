Nel collegio del centro il match più caldo a Milano

(...) Nel grafico abbiamo indicato solo le quattro formazioni principali, sulla scheda gli elettori troveranno undici forze in campo e altrettanti capilista (diciassette simboli in totale). Da segnalare che Casapound schiera in centro contro i big Luigi Maria Favoloso, il fidanzato di Nina Moric. Qualche informazione tecnica. Il territorio del Comune di Milano è suddiviso in sei collegi. Il collegio Milano 1 è più ampio del Municipio 1, comprende le zone centrali (Duomo, Brera, Ticinese) ma si estende fino a Maciachini o Cassina de' Pomm. Milano 2 (Lombardia 1-13) è costituto dalle zone orientali limitrofe al centro, Porta Romana, Loreto, Città Studi. Qui se la giocano la deputata Pd Lia Quartapelle - per lei si è speso personalmente il sindaco Beppe Sala, che potrebbe riciclarla in giunta se non conquistasse la poltrona a Roma -, la leghista Laura Molteni, Alessandro Papale per Leu e Melissa Toccher per i 5 Stelle. Nel collegio Milano 3 (Lombardia 1-11), costituito dalle zone occidentali limitrofe al centro, dai Navigli fino a San Siro, il match è tra il capogruppo milanese della Lega Alessandro Morelli, salviniano di ferro, l'imprenditore renziano Mattia Mor per il centrosinistra, il deputato 5 Stelle Manlio Di Stefano e l'avvocato ed ex senatore Ds Felice Besostri in campo per Leu. Milano 4 (Lombardia 1-14) corrisponde alla parte orientale della città, alle zone Stadera, Rogoredo, Lambrate. Qui si sfidano l'azzurra Federica Zanella per il centrodestra, la deputata M5S Paola Carinelli, il deputato Pd Paolo Cova e la grillina Doris Zaccaria. Nel collegio Milano 5 (Lombardia 1-08), che coinvolge gli elettori di Lorenteggio, Baggio, Quinto Romano, Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro, sarà gara all'ultimo voto tra il leghista Igor Iezzi, la Pd Emilia De Biasi, il 5 Stelle Diego Apostolo e Valeria Luzzi per Leu. Nel collegio 6 Milano-Sesto San Giovanni (Lombardia 1-09) i capilista sono Diego Della Frera (Fi) per il centrodestra, Sara Valmaggi per il Pd, il 5 Stelle Stefano Buffagni, consigliere regionale uscente, e il deputato Daniele Farina per Leu. La mappa cambia ancora per i collegi uninominali del Senato. I capilista in Milano 1 sono l'ex condirettore di Repubblica Tommaso Cerno per il centrosinistra, il consigliere comunale di Forza Italia Luigi Pagliuca, Roberto Escobar per Leu e Valerio Tacchini per M5S. In Milano 2 se la giocano l'ex assessore arancione Franco D'Alfonso oggi in consiglio comunale nella lista civica di Sala, la leghista Maria Cristina Cantù, ancora Escobar per Leu e la grillina Tiziana Santaniello. A Milano 3 match tra il senatore azzurro Paolo Romani, il deputato Francesco Laforgia per Leu, la consigliera comunale Pd Diana De Marchi e il 5 Stelle Giuseppe Boatti.

Chiara Campo