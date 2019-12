Nella notte di San Silvestro il San Babila brinda con voi

Michela Traina

Siete a posto con i regali o vi state lambiccando il cervello alla ricerca di quello più azzeccato per sorprendere amici e parenti? Bando all'indecisione: il Teatro San Babila ha la risposta per voi: cinque spettacoli di prosa, che debutteranno da gennaio in poi, a soli 100 euro. Un dono importante, ma anche un investimento nell'arte che potreste fare per voi stessi. Ma il San Babila vi viene in soccorso anche per il Capodanno con il doppio spettacolo del 31 dicembre (alle ore 18 e alle 22 con brindisi di mezzanotte). La Compagnia Teatro San Babila, infatti, porterà in scena «Colto in flagrante» di Derek Benfield (messinscena che sarà anche riproposta dal 14 al 26 aprile, a conclusione della stagione di prosa). Si tratta di una commedia che prende in giro la debolezza degli uomini maturi di rincorrere le giovani gonnelle.

Dal 17 al 22 dicembre, non perdete «Che disastro di commedia» pièce capace di coinvolgere il pubblico in un vortice impetuoso di ilarità. Dal 7 al 12 gennaio arriva al Teatro San Babila l'edizione italiana del pluripremiato musical spagnolo «L'ascensore» con Luca Giacomelli Ferrarini, Elena Mancuso e Danilo Brugia. Qui, nella New York di oggi, Emma si imbatte nel giovane Mark, prossimo a un colloquio nella stessa azienda della donna, rimanendo bloccato con lei in ascensore.

«Un grande grido d'amore», dal 21 al 26 gennaio, commedia di Josiane Balasko, vedrà in scena, come protagonisti, una straordinaria Barbara De Rossi e Francesco Branchetti che presteranno il volto a due attori che formavano una coppia famosissima fino ad una quindicina di anni prima, coppia anche nel privato.

Dal 13 febbraio, arriva al Teatro San Babila «La coscienza di Zeno», un classico della letteratura italiana, presentato da Corrado Tedeschi che prosegue così la collaborazione con il regista Marco Rampoldi.

A seguire «Maria Callas Masterclass», con Mascia Musy, dal 17 al 22 marzo. La commedia è incentrata sui momenti dell'ascesa al tempio scaligero della «divina» e ci conduce nell'impasse tormentosa dei suoi rapporti amorosi.

La Compagnia di Operette Elena D'Angelo con Orchestra dal vivo saluta il nuovo anno con «Ballo al Savoy», cui seguirà, a febbraio, un classico come «Al Cavallino Bianco», per concludere (28-29 marzo) con «La Principessa della Czarda».

Dopo il successo della scorsa stagione ritorna in ospitalità l'Associazione Musica in Scena che, da dicembre, propone la Stagione Lirica con Orchestra dal vivo, con alcune delle più grandi opere come il Rigoletto (il 14/12) di Verdi, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Cavalleria Rusticana di Mascagni e la Tosca di Puccini.

Prosegue, anche quest'anno, la rassegna domenicale per le famiglie intitolata Sanbabyla, con la compagnia Ciccio Pasticcio in scena il 15 dicembre con «Un canto per Babbo Natale», a seguire «Insieme a Peter Pan!-Il musical in cui tutto il pubblico balla!».

A marzo, invece, sarà il turno di Ciccio Pasticcio e i tre porcellini e, per finire, «Ercole e la scuola degli eroi». Iniziata a novembre, la rassegna dal titolo «ConFini Comici» prosegue, a febbraio, con Gigi e Andrea, Davide Calgaro, Rita Pelusio e Maurizio Lastrico. Il 16 e 17 maggio, grazie alla società The Blues Place Srls, si terrà la seconda edizione della Milano Blues Sessions, due serate di grande Blues, con la partecipazione di band e musicisti di fama mondiale.

Per altre info: Teatro San Babila corso Venezia, 2/A tel. 02.798010 www.teatrosanbabilamilano.it