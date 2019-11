Nerò Spa New Experience L'altro benessere è servito

Beatrice Coppola

Situata al centro di un secolare parco di 1200 metri quadrati, Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (Padova), a pochi chilometri da Venezia, è una struttura di classe che si sviluppa intorno a un concetto innovativo di benessere e di Spa.

Ne è un esempio «Neró Spa New Experience», di recente apertura, che sta incuriosendo un pubblico raffinato che vuole abbinare lo star bene all'arte e alla cultura.

Proprio per la nuova «Neró Spa New Experience», infatti, è stata concepita una nuova linea di cinque rituali firmati Terme Preistoriche, realizzati con prodotti fitocosmetici a base di piante selvatiche e purissimi oli essenziali, rigorosamente made in Italy.

Ecco i loro nomi: Unico, Morfeo, Ulisse, Intreccio e Origine, predisposti per esaltare le proprietà benefiche dell'acqua e del fango termale del Bacino Euganeo. L'obiettivo dei nuovi rituali, e in generale di tutti i trattamenti proposti dagli operatori della «Neró Spa New Experience», è il raggiungimento di uno stato di profonda rigenerazione psico-fisica da perseguire con un approccio olistico integrato.

Ad esempio, il fulcro di questa filosofia è il trattamento «Unico Neró Spa», il rituale di accoglienza che attende ogni nuovo ospite per aiutarlo a entrare in totale rilassatezza nel mondo Neró Spa e coglierne tutte le sfaccettature. Un delicato massaggio al viso, al cuoio capelluto e ai piedi in un ambiente piacevolmente aromatizzato con olio essenziale: Unico è un'esperienza che porta con sé una piacevolissima sensazione di relax e di immediata leggerezza.

Origine Neró Spa, invece, è un rituale che vede protagonista il Fango di Abano e Montegrotto Doc, vero oro delle Terme Euganee, riconosciuto come medicina naturale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Particolarmente indicato per riattivare la microcircolazione e per stimolare un'ottimale rigenerazione cellulare, Origine si compone di più momenti di trattamento: un trattamento corpo con spazzolatura, impacco di argilla termale, doccia e bagno in vasca termale con ozono, un massaggio drenante & relax con olio e crema Neró Spa.

Una struttura si misura anche per i servizi offerti e, da questo punto di vista, Terme Preistoriche è al top. In occasione dell'accensione delle luci di Natale, il 16 novembre, il parco sarà addobbato e decorato in tema natalizio e ci saranno artisti sui trampoli. L'evento sarà a misura di famiglia, perché il benessere va oltre la Spa e include anche lo svago. Pensate all'emozione di vedere, all'improvviso, migliaia di luci colorate decorare le grandi piscine termali circondate dai boschi, rendendo magico il parco di 40mila mq che impreziosisce le Terme Preistoriche di Montegrotto Terme. Musica e uno spettacolo di luci e danze prenderanno vita. È il Light Up Christmas 2019, l'evento gratuito e aperto al pubblico che dà il via alle festività natalizie nel bacino termale più grande d'Europa. Un evento denso di fascino arricchito dalla presenza di musica, decorazioni e di uno speciale spettacolo che incanterà sia grandi che piccini.

Per l'occasione gli chef prepareranno castagne arrosto, brezel, cioccolata calda e vin brulè per tutti. Così come ricco sarà il programma allestito per trascorrere insieme ai clienti, le festività natalizie, a partire dal suggestivo concerto che accompagnerà gli ospiti a prepararsi al meglio alla Notte Santa.

www.termepreistoriche.it