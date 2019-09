Niente mensa a scuola: i bimbi dell'elementare mangiano in corridoio

A Milano, gli alunni senza mensa mangiano in corridoio, vicino al bancone dei bidelli. Il fatto in una scuola elementare dove alcune famiglie – per motivi economici – hanno rinunciato al servizio del refettorio.

Il caso è stato riportato da La Stampa, che ha pubblicato la fotografia realizzata da una mamma all'interno dell'istituto: nello scatto si vedono cinque bambini nell'atrio, intenti a consumare il loro pasto, mentre i loro compagni di classe si dirigono verso la mensa. Loro, invece, mangiano lì, su una panca, che due bimbe utilizzano a mo' di tavolo, sedendosi per terra.

Una scelta dei loro genitori, che non hanno voluto o potuto pagare la mensa e che ogni giorno preparano un pasto per i propri figlioletti giovani scolari.

Come ricorda l'Agi, tre mesi fa è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito che il pranzo da casa non è un diritto, bensì "un'opportunità che ciascuna scuola, se ritiene, può offrire". Così sta ai presidi delle primarie (e medie) la responsabilità di decidere cosa fare, cercando soluzioni a costo zero e senza bisogno di ulteriore personale.