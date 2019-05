Straniero prende a pugni poliziotto per rubargli la pistola

Un nigeriano di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Ha colpito l’agente per cercare di sottrargli l’arma d’ordinanza. Arrestato dai colleghi della vittima. Il fatto, raccontato da MilanoToday, è avvenuto venerdì 24 maggio nella Stazione Centrale di Milano. Un uomo di 29 anni, nigeriano con regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, ha provato in ogni modo a varcare il gate di ingresso che porta ai binari.

Il luogo infatti è accessibile solo alle persone munite di regolare biglietto di viaggio, e il 29enne ne era sprovvisto. Da lì ne è nata una questione piuttosto accesa con il personale ferroviario volto al controllo dei titoli di viaggio. Tanto accesa da attirare l’attenzione di alcuni agenti in servizio in stazione. Secondo quanto riferito dalla Questura, i poliziotti si sarebbero avvicinati al gate per rendersi conto di cosa stesse accadendo. Quando l’uomo ha visto arrivare le forze dell’ordine la situazione è peggiorata.

La reazione del nigeriano è stata violenta, tanto da aggredire uno dei poliziotti, sferrandogli un pugno e cercando poi di rubargli la pistola di servizio. Fortunatamente gli agenti sono riusciti, seppur con grande difficoltà, a immobilizzare il 29enne e a mettergli le manette. L’uomo in seguito è stato trasferito in carcere con l’accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Dovrà probabilmente rispondere di diverse capi di imputazione nei suoi confronti.