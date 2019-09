Niguarda, una grande festa per gli 80 anni

(...) blocco. La sfida dell'innovazione ha contaminato le attività cliniche e specialistiche, per le quali i professionisti e i ricercatori di Niguarda hanno raggiunto storici traguardi nel corso dei decenni».

Per condividere la ricorrenza sono in programma una serie di iniziative, promosse con la Regione e con il Patrocinio del Comune, e una pagina facebook dedicata. Sabato sarà una giornata di festa aperta a tutti pensata soprattutto per i milanesi che potranno effettuare screening e visite gratuite, partecipare all'«Innovation running», la corsa amatoriale (percorso da 3, 6 e 9 chilometri) tra i viali del giardino promossa da Avis Milano; scoprire le opere d'arte tutelate dalle Belle Arti, provare alcune discipline sportive rivolte in particolare alle persone con disabilità motoria grazie all'iniziativa «Lo Sport per tutti» organizzata da AUSportiva e AUS Niguarda Onlus; partecipare al «terzo Gran Premio di Niguarda» in ricordo del grande campione Clay Regazzoni. Saranno presenti anche tutte le associazioni e le Onlus accreditate con l'ospedale che supportano i pazienti, sostengono la ricerca e l'attività clinica.

Gli appuntamenti con gli screening e le visite gratuite «oltre le mura» continuano per tutto il mese: martedì 15 in piazza Città di Lombardia e martedì 29 in piazza San Carlo. I festeggiamenti si chiudono il 21 ottobre con «A teatro con Niguarda», serata aperta al pubblico, al teatro Dal Verme. Presentata da un'amica dell'ospedale, Simona Ventura, insieme a tanti ospiti verranno celebrate le eccellenze di Niguarda, la sua storia e il legame con la città.

Ma Niguarda non significa solo ricovero e cura: per festeggiare l'istituzione è stato bandito il concorso letterario «L'insolito ospedale».

Marta Bravi