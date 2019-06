«No ai monopattini sui marciapiedi»

Approvato il decreto sperimentazione monopattini e micromobilità elettrica firmato nei giorni scorsi dal ministro Danilo Toninelli. Ora la palla passa ai Comuni che dovranno muoversi per applicarlo fissando limiti e segnaletica: «Siamo partiti subito e da qualche ora stiamo scrivendo la delibera di giunta per attivare la sperimentazione dei monopattini a Milano- spiega l'assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli- Potremmo, il condizionale è d'obbligo, portarla in giunta a breve. Da quel momento i monopattini potranno circolare».

«Finalmente, penso sia comunque una cosa buona- continua- Ancche se dobbiamo chiedere con forza però a tutti i cittadini di non usarli sui marciapiedi, perché Milano ha bisogno di tante bici e monopattini, ma in strada e sulle ciclabili, non sui marciapiedi, dove devono stare i pedoni».

Un decreto che però per Palazzo Marino è una strada ad ostacoli. «Noi avevamo chiesto come città di procedere verso una omologazione di monopattini equiparandoli alle biciclette, con le medesime regole e con velocità limitata a 20km/h. continua l'assessore- Una cosa semplice. Invece no è un pasticcio all'italiana». Ne è uscita una norma sperimentale che autorizza i monopattini nelle strade dove il Comune sceglie, purchè: aree pedonali (velocità max 6 km/h), piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, zone 30 e strade con velocità max minore uguale a 30 km/h (velocità max 6 km/h). «Insomma, ci complichiamo sempre la vita. Ma ora al lavoro, a Milano penso a 140 cartelli per 2 all'ingresso del centro abitato, più almeno un centinaio o più per le zone pedonali. Ma vogliamo partire e una strada la troveremo»

Polemico anche fabrizio de Pasquale, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino: «Speriamo che Toninelli tolga dal decreto l'obbligo di mettere una selva di nuovi pali in città- spiega- Anche il Comune deve fare la sua parte affinché l'uso selvaggio dei monopattini non porti ulteriore disordine e pericoli su marciapiedi e piazze. I Vigili devono essere severi fin dall'inizio per evitare nuovi incidenti tra pedoni e velocipedi sui marciapiedi. Inoltre devono esserci regole precise per il parcheggio e il deposito da parte delle aziende fornitrici, che non succeda come con le bici Ofo»