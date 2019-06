No alla moschea di via Esterle Il comitato è pronto a resistere

Un comitato contro la moschea di via Esterle. È nato ieri e già si è dato un obiettivo: presentare le osservazioni al Pgt comunale. Dopo il no secondo grande minareto in via Novara, attualmente sono cinque i luoghi di culto previsti nero su bianco nel piano del Comune. Quattro sono «centri culturali» già esistenti ma da sanare urbanisticamente, uno invece è la moschea da realizzare in via Esterle, traversa di via Padova, in quelli che un tempo erano bagni pubblici. Contro questa previsione è stato fondato il comitato che nei prossimi giorni intende mettere a punto un «parere» da presentare a Palazzo Marino prima della scadenza prevista e fissata per il 15 luglio.