Non basta la stangata Atm "Aumentiamo anche l'Area C"

Se Forza Italia e Lega sono pronte a presentare mozioni urgente per consentire ai milanesi di circolare gratis in Area C almeno ad agosto, ieri la Lista Sala ha illustrato in consiglio comunale un ordine del giorno «choc». Come se non bastasse l'aumento del ticket Atm a partire da lunedì prossimo, i civici chiedono di aumentare in proporzione anche l'ingresso in Area C (passando quindi dagli attuali 5 a 6/7 euro) per evitare un aumento del traffico in centro. La seduta si è sciolta prima che il Pd potesse dire se condivide la stangata.

Ill capogruppo di Fi Fabrizio De Pasquale va all'attacco: «La vera ossessione della sinistra é tassare tutti ma in particolare gli automobilisti. La lista Sala vorrebbe aumentare Area C del 33% per obbligare tutti a usare il mezzo pubblico pur se loro ne hanno appena aumentato le tariffe. Ma pensano che i milanesi possano pagare all'infinito per tutti gli esperimenti e le scelte politiche della sinistra?».