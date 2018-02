Nordafricano colpisce poliziotto per rubargli la pistola: bloccato

Un agente della polizia di Stato è stato colpito ieri con un pugno da un imputato marocchino che ha anche tentato di sottrargli la pistola d'ordinanza in un'aula delle direttissime del tribunale di Milano. Il poliziotto è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo per essere sottoposto ad accertamenti. È accaduto nel pomeriggio durante il processo in cui si discuteva la convalida dell'arresto per spaccio di cocaina dell'uomo, davanti al giudice Marco Formentin. L'imputato per fortuna non sarebbe riuscito a prendere la pistola dell'agente perché è stato bloccato immediatamente da tre vigili urbani, giusto in tempo per scongiurare la tragedia. L'agente, in un primo momento ha anche perso conoscenza, a causa del violento colpo sferratogli dal nordafricano. L'aggressore portato fuori dal tribunale dagli agenti della polizia locale mentre era ancora in uno stato di evidente concitazione e nuovamente arrestato. Stando a una prima ricostruzione, il marocchino, che già al suo ingresso in aula era apparso particolarmente agitato e litigioso, ha colpito l'agente subito dopo essere uscito dalla «gabbia» per andare a prendere posto nel banco degli imputati. Ora sulla vicenda stanno indagando gli investigatori della questura. Tuttavia la vicenda dal punto di vista investigativo sembra definitivamente chiusa.