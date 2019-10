"Le nostre imprese disperate. A casa il governo delle tasse"

Il «pullman Morelli» è partito nella notte da Milano, destinazione piazza San Giovanni a Roma dove il capogruppo e deputato della Lega è stato lo showman della manifestazione contro il governo giallorosso. «Continua ad arrivare gente, finalmente la metropolitana funziona..» una delle battute anti Raggi (e anti M5s) che Alessandro Morelli ha piazzato dal palco prima di lanciare gli ospiti. E i colonnelli milanesi e lombardi di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia erano presenti in forze ieri alla kermesse contro Lega e 5 Stelle. Selfie d'ordinanza con il «Capitano» Matteo Salvini per i sindaci di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano che commenta: «Migliaia di persone per dire no all'inciucio. Mentre la sinistra pensa alle poltrone, noi stiamo dalla parte degli italiani». Rumoroso e con le bombolette green il gruppo della Lega Giovani Lombardia. Sul palco mentre parla il leader Silvio Berlusconi invece il presidente di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti, che alla fine descrive la manifestazione come «una bella festa di popolo, che ha fotografato l'unità del centrodestra. Forza Italia è indispensabile per le prossime vittorie elettorali».

Il governatore lumbard Attilio Fontana prende la parola sul palco dopo il presidente del Veneto Luca Zaia, il ticket che ha portato a casa le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ora non vuol perdere il treno dell'autonomia e difende le imprese del nord. «Il governo - attacca Fontana - ha aumentato le tasse e la burocrazia e non lo possiamo accettare, il mondo sta correndo. Il centrodestra vuole aiutare i cittadini, il centrosinistra li vuole perseguitare, questa è la differenza. Il premier Conte ha parlato di una manovra espansiva? Espande solo deficit e tasse». E incalza: «Io e gli altri colleghi governatori sul palco rappresentiamo il buongoverno del centrodestra, di chi ogni giorno cerca di risolvere i problemi dei cittadini e non di chi ci vede dei malfattori, di chi li considera tutti degli evasori. La nostra gente è perbene, qualcuno che sbaglia c'è e verrà perseguito ma i miei artigiani, commercianti e imprenditori lombardi sono disperati. Questa Finanziaria ha introdotto ulteriori difficoltà e burocrazia, non possono perdere tre ore al giorno a compilare scartoffie, devono lavorare». In piazza l'assessore regionale leghista Stefano Bolognini e il sottosegretario azzurro Alan Rizzi, l'eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone. Selfie di gruppo per i forzisti Fabrizio Sala (vicegovernatore), Massimiliano Salini (deputato Ue), Gianluca Comazzi capogruppo in Regione e Fabrizio De Pasquale in Comune. «Esiste di nuovo un popolo di centrodestra, non solo militanti dei tre partiti - sottolinea De Pasquale -. Li ho visti in piazza e incontrati sul treno. Buon segno anche per Milano 2021». E per Comazzi la manifestazione ha rappresentato «una fase cruciale della storia del centrodestra: Fi, Lega e Fdi sono il principale argine a un governo innaturale, giustizialista e statalista che la maggioranza degli italiani rigetta. Le principali forze del nostro schieramento devono ritrovare quella compattezza che da sempre fa del modello Lombardo il migliore esempio in Italia di buona amministrazione. Etica del lavoro, sostegno alle imprese, maggiore sicurezza. Regione Lombardia l'ha dimostrato con oltre vent'anni di buongoverno e continua a farlo ogni giorno. In questa nuova fase politica Forza Italia continuerà ad avere un ruolo di primo piano assieme ai suoi alleati naturali».