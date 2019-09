Notorious, il cinema oggi: maxi-schermi e acustica top

Stefano Giani

Morto uno Skyline se ne fa un altro. Il Sarca village si ritrova un cinema tutto nuovo che nulla ha in comune con il passato. Notorious da ieri è sinonimo di garanzia per commercializzazione, produzione e distribuzione di film destinati al largo pubblico.

E allora, via con caramelle e popcorn che accolgono i visitatori, in un ravvicinato futuro attirati pure da pizza, patatine e insalate. Fin qui l'inquadratura generica che definisce il pubblico potenziale di frequentatori, decisamente lontani dai cinefili, amanti di rarità e preziosità dal sapore vintage o da contemporaneità più ricercate.

Notorious si candida a diventare la casa di Rambo che con Last blood aprirà la programmazione, comprendente - da qui a Natale - i cartoon di Frozen II, Maleficent, le bizzarrie de La famiglia Addams, le follie di Avengers e la prossima puntata di Star wars, le risate di Albanese con Cetto c'è - Senzadubbiamente e, unico titolo a sottrarsi all'alluvione commerciale, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, capace comunque di saccheggiare il botteghino ad ogni uscita. I biglietti sono in linea con gli altri locali ma, vista forse l'incombente presenza di un vicino aggressivo come Uci, sono previste agevolazioni che includono una tessera per cinque ingressi e altre formule di abbonamento, sulla falsariga di progetti già collaudati in Stati Uniti e Francia come punti di incontro fra produttore e consumatore.

Ora Notorious, nata nel 2012 e quotata in Borsa, diventa una major con l'ambizione di 20 multisala da allestire in tutta Italia entro il 2023 secondo criteri di sostenibilità ambientale che vanno dall'ecopelle delle comodissime poltrone alla moquette realizzata con materiale riciclato, vernice a basso impatto e tutto l'occorrente nel settore della ristorazione dove nulla - bottiglie, cannucce, piatti, posate, stoviglie e contenitori - offenderà l'ecosistema. Tutto riciclabile e compostabile, insomma.

A sorprendere gli spettatori ci sarà l'apparato tecnico.

La sala di maggior capienza ha tecnologia Imax, esportata dal Canada in tutto il mondo e particolarmente idonea agli effetti speciali. Lo schermo misura 21 metri per 12 con una superficie di 250mq e un'acustica rara. In Italia sono solo cinque i cinema ad avvalersi di questo sistema, di cui tre in Lombardia, Notorious, Pioltello e Orio. Le altre nove sale di Notorious, a capienza più ridotta, sorprenderanno il pubblico. Una distanza di due metri divide le file consentendo l'allungamento completo delle poltrone in modo da assistere distesi allo spettacolo. Il sonno non è un'insidia perché la programmazione non è soporifera ma attenzione al vero trucco. Il bracciolo ha un ingresso usb. La probabilità che il vicino colleghi il cellulare è massima con annesso riverbero di luce dallo schermo per guardare con un occhio il film e l'altro i messaggi. E buona pace di chi vuol seguire Rambo.