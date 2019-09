"Notte dei ricercatori", la scienza incontra Milano

Per certi versi è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, attesi dalle scuole di ogni ordine e grado. Che bello per i ragazzi «immergersi» tra le nuove scoperte, gli esperimenti da fare, storie incredibili di ogni più diversa disciplina. Tutte «cose» che piacciono pure e molto a tante famiglie milanesi, in genere agli appassionati di scienze Già, proprio così.

Benvenuti dunque alla «due giorni» detta anche e in soldoni «La notte dei ricercatori», nome internazionale: «MEETmeTonight», ovvero «Faccia a faccia con la ricerca. Si tratta di una iniziativa a livello europeo, nazionale che viene svolta in una sessantina di località del Belpaese, contemporaneamente. Quindi anche a Milano; il luogo tradizionalmente deputato - da sempre principale - sono i Giardini Montanelli: centinaia le iniziative completamente gratuite, divertenti e accessibili a partire da oggi e per tutto domani fino a sera (dalle 10 alle 22). Uno spasso lasciarsi andare tra gli stand con vicino il Planetario, dove si possono incontrare giovani ricercatori dei più diversi atenei, guardare proiezioni di film, assistere e partecipare a piccoli e grandi esperimenti su temi anche assai importanti. Cinque le aree tematiche, dalla scienza-tecnologia alla cultura-società, alla salute e all'ambiente. Per avere un'idea vediamo qualche esempio, a partire da alcuni temi: l'Università Cattolica oggi presenta il titolo «KO2 Tutti attori del KO el CO2», ovvero «abbiamo ancora poco tempo per salvare il pianeta» (stand dell'area Cultura e società). Della serie «dimmi che cosa (disegni) e ti dirò chi sei», sempre venerdì proposta targata Università degli Studi: «Scopriamo il significato dei simboli e dei segni - lettere intrecciate, disegni di animali e vegetali - diventati elementi di riconoscimento». E ancora un appuntamento di sabato, con le «Tecnologie che migliorano la vita» o «L'auto questa (s)sconosciuta» oppure «La magia della chimica». Nella manifestazione in prima linea anche Planetario e Acquario.