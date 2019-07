Nudo sul balcone lancia oggetti in strada, fermato con lo spray al peperoncino

Ad accorgersi di lui sono stati i suoi vicini, che l'hanno visto completamente nudo, in piedi, sul balcone del suo appartamento, in via San Vincenzo, in zona San Vittore. Stava lanciando in strada pezzi di vetro, vasi di fiori e anche un cacciavite. Secondo quanto riportato da Il Giorno, però, a segnalare la presenza dell'uomo alle forze dell'ordine anche alcuni passanti.

Così, verso le 19.15, dopo essere stati chiamati i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a entrare nell'abitazione del 53enne. L'uomo, che presenta problemi psichici, ha atteso le forze dell'ordine con un coltello in mano e avrebbe provato ad aggredire i militari che, per disarmarlo, hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Al momento, il 53enne è tenuto in osservazione al Policlinico.