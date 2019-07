Il nuoto paralimpico a Busto per i Tricolori Ma sarà test mondiale

Antonio Ruzzo

Saranno 176 gli atleti di di 53 società sportive a giocarsi i titoli italiani estivi paralimpici che si svolgeranno da venerdì a domenica a Busto Arsizio e che sono stati presentati ieri mattina in Regione. É la 42ma edizione: «La Lombardia è da sempre trainante del movimento paralimpico- ha spiegato il presidente Finp Roberto Valori- e sono sicuro che questi campionati saranno un grande successo». Le gare si svolgeranno nella piscina «Manara» di Busto Arsizio con 108 atleti del settore maschile e 67 atlete di quello femminile e non saranno importanti solo per stabilire, per classe e per evento, i prossimi campioni Italiani, ma saranno anche l'ultima gara nazionale valevole per la qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo che si terranno a Londra dall'9 al 15 settembre. La Lombardia è la regione più rappresentata con 58 atleti. E' stato il delegato regionale Finp Lombardia, Max Tosin a entrare nei particolari della manifestazione: «Ci saranno campioni e giovani emergenti che sapranno mostrare una volta di più quanto sia vivo il nuoto paralimpico- ha spiegato- Nelle nostre società ci sono grandi atleti e bambini che si allenano insieme».

Il presidente Fontana ha poi ringraziato gli atleti ricordando la recente assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 a Milano e Cortina. «I giochi paralimpici ha detto il governatore- hanno sempre più rilevanza e importanza, e la cosa mi fa molto piacere. Sono orgoglioso di aver contribuito a portare in Italia le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026. A Losanna abbiamo dimostrato di credere anche in questo tipo di sport e credo che questo sforzo sia stato apprezzato dagli esponenti del Cio. Sarà sicuramente una esperienza bellissima»

In acqua ci saranno gli atleti top level Italiani, compresi tutti i nostri giovani di ritorno dagli Europei Giovanili che si sono svolti nello scorso fine settimana ad Helsinki in Finlandia, dove la Nazionale giovanile ha vinto ben 23 medaglie. La manifestazione si svolgerà in 4 sessioni: «Sono molto orgoglioso del fatto che ancora una volta la Lombardia abbia dimostrato la capacità di organizzare eventi paralimpici di così grande importanza- ha dichiarato Pierangelo Santelli, presidente lombardo del Comitato Paralimpico- Saranno grandi campionati e ci aspettiamo grandi risultati in vista dei Mondiali». Presenti alcuni dei grandi campioni e delle promesse della Nazionale italiana. Per tutti hanno parlato Federico Morlacchi, il più medagliato fra gli atleti azzurri ai Giochi di Rio de Janeiro, e Giulia Ghiretti. «La piscina di Busto Arsizio è molto veloce- ha detto l'azzurra- e saranno per questo gare combattute e spettacolari». «Saranno un bellissimo banco di prova per i Mondiali- ha detto Morlacchi- Vengo da fuori regione, ma mi alleno da sempre a Milano con il gruppo della Polha Varese, con il quale stiamo facendo grandi risultati. Me li aspetto anche dagli Assoluti».