Obiettivo minimo è tenere Paderno Un trionfo strappare i Comuni rossi

È un giorno importante in 68 Comuni del Milanese. In dieci città superiori a 15mila abitanti, e in 50 centri più piccoli si sceglie il sindaco e si rinnova il Consiglio comunale. A Paderno Dugnano, il più grande fra i 68, l'amministrazione uscente è di centrodestra, eletta con Marco Alparone, che 5 anni fa è diventato sindaco, per poi lasciare il posto al «reggente» Gianluca Bogani adesso candidato a succedergli col sostegno del suo partito, la Lega, ma anche di Forza Italia e Fratelli d'Italia. L'avversario più agguerrito è Ezio Casati (Pd) ex assessore provinciale e segretario milanese del Pd, già sindaco prima di Alparone. Con due liste civiche si candida Alberto Ghioni, assessore uscente, che potrebbe trovare un accordo col centrodestra «ufficiale». A Lainate governa da dieci un'amministrazione civica, che proverà a confermarsi con Andrea Tagliaferro, sostenuto dal sindaco uscente, Alberto Landonio, mentre il centrosinistra presenta Sara Rubino e il centrodestra Maurizio Frezza della Lega.

Grande attesa a Rozzano, dove l'azzurro Gianni Ferretti cercherà di conquistare un Comune da sempre di sinistra, sfidando la sindaco uscente Barbara Agogliati, indebolita dalla corsa solitaria dell'ex sindaco (ed ex consigliere regionale) Massimo D'Avolio. Carica della stessa attesa la vigilia di Cesano Boscone, dove è Fabio Raimondo (Fdi) l'uomo su cui punta l'intero centrodestra. A lui il compito di superare l'uscente Simone Negri. A Settimo Milanese candidato è il leghista Luca Bulciaghi, mentre a Cusano Milanino corre per tutti la forzista Valeria Lesma. A Cormano e Trezzano sul Naviglio il centrodestra schiera i civici Luigi Magistro e Ivano Padovani, mentre a Cornaredo c'è l'altro candidato di Fdi, Renato Laviani. Centrodestra unito ovunque, dunque, tranne che a Novate Milanese: Fi sostiene Luca David, Lega-Fdi Max Aliprandi.

AlGia