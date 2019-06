Oggi si fanno i Giochi: Milano spera

Chiara Campo

«L'importante non è vincere ma aver dato il massimo» è la citazione di Pierre de Coubertin, fondatore del Cio, che campeggia su una parete dell'Olympic Museum affacciato sul lago Lemano a Losanna. Ma la delegazione italiana che oggi si giocherà il tutto per tutto per portare a casa in Giochi invernali del 2026 contro la Svezia è agguerrita e non prenderà così sportivamente un'eventuale sconfitta. Dalle 16 alle 16.30 i membri Cio che sono scesi per ora a 82 (il quorum rimane 42) decideranno con voto elettronico se sarà il ticket Milano-Cortina o Stoccolma-Are ad ospitare le Olimpiadi 2026 (...)