Olimpiadi, il dossier del Cio promuove Milano

Chiara Campo

La candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026 «soddisfa tutti i criteri», presenta «luoghi iconici e bellissime ambientazioni, da piazza Duomo, alle vie dello shopping alla regina delle Dolomiti», «garantirebbe un'esperienza indimenticabile agli atleti» e «gode del forte sostegno pubblico a tutti i livelli (Comuni, Regione Lombardia e Veneto, governo, Coni)» e (specialmente) dei cittadini. L'83% degli italiani e addirittura l'87% dei milanesi vuole i Giochi contro un'accoglienza ancora tiepida a Stoccolma (il 55%). Quando mancano 30 giorni al voto a Losanna, ieri la Commissione di valutazione del Cio presieduta da Octavian Morariu ha pubblicato on line il report prodotto dopo i sopralluoghi dal 12 al 16 marzo in Svezia e dal 2 al 6 aprile in Italia. E il dossier Milano-Cortina, pur con alcune note critiche, ne esce con la pagella migliore. Le note dolenti sono fondamentalmente quattro. Per contenere costi e spostamenti (...)