Oltre che naturale,ecco che Schesir è anche Bio

Viviana Persiani

La mission di una società attenta come Schesir è certamente il benessere dei pet, ma con la consapevolezza che questo welfare debba essere strettamente correlato a quello dei loro padroni e di tutti gli esseri umani, nonché con la salubrità dell'ambiente.

Per rispondere a questo obiettivo, l'azienda si è impegnata a dare il proprio contributo economico, sociale e culturale nella comunità in cui opera, come pure a orientarsi verso scelte ecosostenibili. Non a caso, Schesir rifiuta l'utilizzo di test invasivi e cruenti di qualsiasi tipo per la produzione degli alimenti che commercializza, motivo per cui è annoverata dalle associazioni animaliste tra le marche cruelty free. Da oltre 20 anni Schesir, punto di riferimento nell'alimentazione naturale dei nostri animali domestici, non si accontenta degli ottimi risultati conseguiti sul mercato. L'impegno dell'azienda è quello di continuare nella costante ricerca della migliore qualità del prodotto. La varietà e l'ampiezza della gamma prodotti (più di 200 referenze), supportate da una continua innovazione, sono uno dei principali punti di forza. Non a caso, gli alimenti sono acquistabili esclusivamente nei negozi specializzati per animali e distribuiti capillarmente su tutto il territorio. Un'azienda che si preoccupa di controllare costantemente da dove provenga la materia prima che viene utilizzata per la produzione degli alimenti, nonché come sia stata trattata. La qualità e la sicurezza dei prodotti sono assicurate anche da analisi e rigidi controlli sia su materie prime e packaging sia sui prodotti niti, che vengono controllati sia prima di uscire dallo stabilimento sia all'arrivo nei depositi. E, in questa costante ricerca di qualità e innovazione, ecco che Schesir, oltre che naturale, da oggi è diventata anche Bio, proponendo una linea di alimenti completi, umidi e secchi, certificati biologici, per cani e gatti.

In particolare, nella Linea Bio per cani, Schesir propone alimenti completi e bilanciati adatti a tutte le razze; controllati e certificati come alimento biologico da parte di enti certificatori riconosciuti e autorizzati dalle competenti autorità europee; altamente digeribili; privi di coloranti e conservanti aggiunti; formulati con le proteine animali come primo ingrediente; e naturalmente, cruelty free.

La gamma Schesir Bio secco è prodotta in Italia con sistemi di qualità certificati e contiene sia cereali sia frutta Bio. Nello specifico, offre le varietà: Small Maintenance 600g, Small Puppy 600g per il cane di piccola taglia; Medium Maintenance 2,5kg, Medium Puppy 2,5kg per il cane di taglia media e grande. La Linea Bio umido, invece, per il cane adulto propone le varietà pollo, maiale e manzo, mentre per i cuccioli ecco il Puppy pollo, sia in formato busta 85g per le taglie small, sia in lattina 400g per le taglie medium-large.

Va sottolineato come i prodotti della gamma Schesir Bio umido per cani siano formulati con una sola fonte di proteina animale, da animali allevati a terra con metodi non intensivi e utilizzando mangimi Bio, secondo le direttive comunitarie in materia.

Come già avvenuto per la linea Schesir Dry, anche per lo sviluppo dei prodotti della linea Bio, Schesir si è avvalsa della consulenza dell'Università di Bologna: la formula di tutti i prodotti umidi e secchi Schesir Bio è stata infatti approvata dal punto di vista nutrizionale dal Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Per maggiori info: www.schesir.it; contact@agraspetfoods.com