Oltre un chilo di coca nel vano dell'airbag

Ancora un arresto per droga. Domenica gli investigatori della squadra mobile hanno catturato un pregiudicato 71enne di origine siciliana accusandolo di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo nascondeva infatti più di un chilo di cocaina dentro il vano airbag di una vettura, una Ford Focus, parcheggiata da giorni in via Domenico Scarlatti 31, a Buccinasco, di fronte a un passo carraio. Da un controllo l'auto era risultata intestata a una persona residente a circa trenta chilometri di distanza da dove era parcheggiata. Fatto questo che ha comprensibilmente molto insospettito la polizia.

Così, venerdì mattina gli uomini della Mobile, in abiti civili, si sono appostati in attesa che arrivasse la persona che aveva in uso la macchina. Dopo un paio d'ore in via Scarlatti è arrivata una Fiat Multipla con a bordo un uomo, che, dopo aver parcheggiato all'angolo con via Stradivari, è sceso e, dopo essersi guardato più volte intorno per controllare che nessuno lo stesse osservando, si è incamminato verso la Ford Focus. Una volta aperta la vettura e salitoci sopra, il 71enne è stato fermato e i poliziotti hanno scoperto che aveva addosso due involucri pieni di cocaina dal peso di 120 grammi, insieme a del denaro, 930 euro.

La parte più interessante dell'operazione, però, doveva ancora venire. L'uomo infatti teneva in tasca anche un telecomando elettronico che apriva il vano airbag del cruscotto sul lato del passeggero della Ford Focus, spazio appositamente modificato con apertura elettronica, al cui interno sono stati trovati dodici involucri, uguali a quelli che gli erano stati rinvenuti addosso, per un peso totale di 971 grammi.

Passati alla perquisizione domiciliare gli investigatori hanno scoperto altri 1.100 euro e tre diversi fogli sui quali erano riportati diversi numeri di telefono e nomi, rinvenuti dentro una tracolla custodita in camera da letto, recapiti che appartengono ai «clienti» del pusher.

Solo 4 giorni fa, sempre la squadra mobile, aveva messo le manette in via Albertinelli, a San Siro, a un altro 78enne che nascondeva la cocaina dentro le teiere della cucina. Anche lui aveva alle spalle numerosi precedenti.

RC