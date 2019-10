Operazione antidroga nella notte a Milano: sei pusher arrestati

Questa notte Milano ha visto impegnati carabinieri e Polizia locale nella stessa operazione. Sei spacciatori sono stati arrestati e otto clienti segnalati alla Prefettura. Un agente si è tuffato nelle acque del Naviglio Grande per recuperare della droga gettata dal ponte da uno dei malviventi. L’operazione antidroga congiunta di militari e vigili si è svolta nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre in via Alzaia Naviglio Grande, all’altezza di via Corsico, a Milano.

In flagranza di reato sono stati arrestati sei pusher, tutti di origine straniera, due gambiani, due guineani, un ivoriano e un senegalese, di età compresa tra i 26 e i 33 anni. Tutti con precedenti penali, trovati con 38 dosi di marijuana, per un peso di circa 50 grammi. Uno degli spacciatori alla vista delle Forze dell’ordine, sentendosi ormai in trappola, ha gettato un sacchetto contenente la droga in acqua. Sarebbe stato un agente della Polizia locale a tuffarsi nel Naviglio per recuperare la marijuana prima che la corrente la trascinasse lontano.

Addosso agli spacciatori sono stati trovati anche cinquecento euro in contanti. Otto clienti, beccati mentre acquistavano gli stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura di Milano. L’appostamento delle Forze dell’ordine sarebbe durato circa due ore, prima che gli uomini potessero entrare in azione, bloccando gli spacciatori sul ponte e impedendone ogni possibile via di fuga.

