«Ophelia» in mostra foto artistiche delle donne

Marta Calcagno Baldini

In questi giorni di PhotoFestival e Photo Week le parole magiche sono obiettivo, ritratto, testimonianza. Ed ecco puntuale la mostra organizzata da Alidem, il gruppo fondato da Pompeo Locatelli, collezionista e consulente economico finanziario, per investire in nuovi fotografi e produrre immagini «che invitano gli occhi e la mente a viaggiare verso nuove visioni». Da domani, Alidem esce dalle sue sedi abituali per proporre fino al 29 giugno al Mondadori Megastore di piazza Duomo, la mostra «Ophelia. The Women's Eye. L'arte, la fotografia, la cultura al femminile». Dalle 17 alle 20, durante l'inaugurazione, interverranno anche 30 donne tra artiste, fotografe, curator, critiche, storiche dell'arte, imprenditrici, che porteranno una testimonianza su un tema cruciale come quello del ruolo della donna.

La serata, introdotta da Mario Resca e presentata dallo stesso Locatelli, vedrà poi ognuna delle invitate raccontare la propria esperienza nel mondo dell'arte e della cultura. Il dibattito sarà moderato da Alessandra Redaelli e Angelo Crespi, mentre il fotografo Emanuele Scilleri scatterà un ritratto alle relatrici che, in seguito, diventerà una mostra itinerante. Per Alidem lo scatto fotografico è ciò che rende la vita stessa un'esperienza artistica, e la fotografia diventa quindi un'opportunità per aprire orizzonti inediti. Alidem valuta il percorso e la ricerca artistica dei fotografi che entrano a farne parte, scopre i temi che si disvelano nei loro scatti e compone una collezione di fotografie per produrle in edizione limitata.

Alidem ha anche alcune proprie sedi - la gallery in via Cusani 28 e lo showroom in via Galvani 24 - ma stavolta ha scelto di esporre da Mondadori per invitare il maggior pubblico possibile a prendere visione degli innovativi clic, esposti in mostra per sedurre i gusti estetici degli appassionati.